Dr Rajasekhar | చాలా కాలంగా ఇబ్బందులు.. డ్రైనేజీ లీకేజీపై సినీ నటుడు రాజశేఖర్‌

July 29, 2024 / 04:54 PM IST

Dr Rajasekhar | జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో నెలకొన్న డ్రైనేజీ సమస్యపై ప్రముఖ సినీ నటుడు రాజశేఖర్‌ (Dr Rajasekhar) ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబర్‌ 70లోని అశ్విని హైట్స్‌లో డ్రైనేజీ లీక్‌ సమస్య చాలా కాలంగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుందని తెలియజేస్తూ ఎక్స్‌లో ట్వీట్ చేశారు. ఎంతో కాలంగా లీకేజీ సమస్య గురించి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఈ సమస్యకు సత్వర పరిష్కారం చూపించాలని కోరుతూ.. అక్కడి పరిస్థితిని తెలియజేసే ఫొటోను జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ విజయ లక్ష్మితోపాటు ఉన్నతాధికారులకు ట్యాగ్‌ చేశారు రాజశేఖర్‌.

There has been a drainage leak at Ashwini heights, Road no 70, Jubilee Hills, 500033 since ages.

We have been speaking to @GHMCOnline to fix it, which hasn’t been done yet.

Requesting @CommissionrGHMC @gadwalvijayainc @GHMCOnline to please, immediately look into it. pic.twitter.com/IXK8MrumZE

— Dr.Rajasekhar (@ActorRajasekhar) July 29, 2024