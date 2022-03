WATCH: వైమానిక విన్యాసాలు నిర్వహించిన భారత ఆర్మీ… సత్తా చాటిన సైనికులు

March 25, 2022 / 09:41 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భారత ఆర్మీ శుక్రవారం వైమానిక విన్యాసాలు నిర్వహించింది. సైనికుల రాపిడ్ రెస్పాన్స్ సామర్థ్యాలను పరీక్షించేందుకు ఈ డ్రిల్‌ చేపట్టారు. ఉత్తర సరిహద్దులో నిర్వహించిన ఈ విన్యాసాల్లో జవాన్లు తమ సత్తా చాటారు. విమానం నుంచి పారాచూట్ ట్రూపర్ల జంప్‌ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నది. అలాగే వేగంగా రీగ్రూపింగ్‌, భారీ సామగ్రిని జార విడువడం, క్లిష్టమైన లక్ష్యాలపై నిఘా వంటి లక్ష్యాలను ఈ విన్యాసాల ద్వారా చేరినట్లు భారత ఆర్మీ తెలిపింది. ఆర్మీ విడుదల చేసిన ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH Indian Army conducted airborne exercise to validate Aerial Insertion&Rapid Response capabilities along northern borders;entailed airlifting of Airborne troops,large-scale drops,rapid regrouping,critical targets surveillance&objectives capture.

