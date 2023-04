April 12, 2023 / 06:18 PM IST

ప‌ట్నా: అత్యంత నైపుణ్యాలు ప్ర‌ద‌ర్శించే ఎంద‌రో ఆన్‌లైన్ వేదిక‌గా అద్భుతాలు ఆవిష్క‌రిస్తూ (Viral Video) స‌త్తా చాటుతున్నారు. నెటిజ‌న్ల మ‌న్న‌న‌లు అందుకుంటూ ఓవ‌ర్‌నైట్ సెన్సేష‌న్స్‌గా మారుతున్నారు. త‌న శ్రావ్య‌మైన గాత్రంతో నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటూ ఆన్‌లైన్ సెన్సేష‌న్‌గా మారిన బిహార్ బాలుడు అమ‌ర్జీత్ జైక‌ర్ తాజాగా హిమేష్ రేష‌మ్మియ కంపోజ్ చేసిన న్యూ ట్రాక్‌ను ఆల‌పించాడు.

#DilKiiDeewaaronPe2.0 composed and written by Himesh Reshammiya and sung by Amarjeet Jaikar out now❤️#HimeshReshammiya #AmarjeetJaikar #HimeshKeDilSe #HimeshReshammiyaMelodies pic.twitter.com/hZI9j9LB8E

— Amarjeet Jaikar (@AmarjeetJaikar3) April 12, 2023