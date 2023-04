Robot Collapses | పని వల్ల అలసిపోయి కుప్పకూలిన రోబో.. వీడియో వైరల్‌

April 12, 2023 / 05:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పని వల్ల అలసిపోయిన ఒక రోబో కుప్పకూలింది (Robot Collapses). ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మనుషులు కష్టపడి చేసే పనులను మర మనుషులతో చేయించేందుకు గత కొంతకాలంగా రోబోలను తయారు చేస్తున్నారు. చాలా పరిశ్రమలతోపాటు పలు రంగాల్లో రోబోట్‌లను పెద్ద ఎత్తున వినియోగిస్తున్నారు. కృతిమ మేథస్సుతో పని చేసే ఈ రోబోలు మనుషుల వలే అలసిపోకుండా ఎక్కువ గంటలు పని చేస్తాయని, తద్వారా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుందని అంతా భావించారు. అయితే ఇది సాధ్యం కాదన్నది చాలా సందర్భాల్లో తేలింది. కృతిమ మేథస్సుతో పని చేసే రోబోలు, చాట్‌బోట్‌లకు కూడా విశ్రాంతి అవసరమని నిర్ధారణ అయ్యింది. ఒక కంపెనీలో పని చేసే రోబో, ప్లాస్టిక్‌ కంటైనర్లను కన్వేయర్‌ బెల్ట్‌పై ఉంచే పనిలో నిమగ్నమైంది. అయితే చాలా గంటల పాటు ఆ పని చేసిన రోబో అలసిపోయినట్లుగా ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది.

కాగా, ‘మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే వీడియోలు’ పేరుతో ఉన్న యూజర్ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు కూడా భిన్నంగా స్పందించారు. రోబోలు కూడా అలసిపోయి కుప్పకూలడంపై కొందరు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. గతంలో కూడా ఒక ఫ్యాక్టరీలో పని చేసే రోబో ఇలాగే కుప్పకూలినట్లు మరికొందరు గుర్తు చేశారు. ఇటీవల ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొందిన చాట్‌జీపీటీ కూడా గ్యాప్‌ లేకుండా వరుసగా టాస్క్‌లు ఇచ్చిన వారిని చెడ్డవారిగా పేర్కొంది. దీంతో టాస్క్‌ల మధ్య సమయాన్ని పెంచుతూ ఆ చాట్‌బోట్‌కు విరామం ఇచ్చేలా ప్రొగ్రామ్‌ను సరిచేశారు.

Video of a robot collapsing in a scene that seemed to fall from tiredness after a long day’s work… pic.twitter.com/EFw8giecrM

— Videos that will surprise you 😳 (@moistonig) April 11, 2023