Dinesh Tripathi | అమ్మ కాళ్లకు వందనం.. ఇండియన్‌ నేవీ చీఫ్‌ వినమ్రత.. Video viral

April 30, 2024 / 05:35 PM IST

Dinesh Tripathi : భారత నావికాదళం చీఫ్‌ (Indian Navy Chief) గా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందు అడ్మిరల్‌ దినేశ్‌ త్రిపాఠి తన తల్లి రజ్నీ త్రిపాఠి పాదాలకు నమస్కరించారు. కొడుకు తన పాదాలను తాకగానే లేచి నిలబడిన తల్లి.. దినేశ్‌ త్రిపాఠిని ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని వీపుపై తట్టారు. ఈ వినమ్ర దృశ్యం అందరి హృదయాలను తాకింది. ఈ అపూర్వ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది. కింది వీడియోలో ఆ దృశ్యాలను మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | Delhi: Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi seeks blessings from his mother Rajni Tripathi ahead of taking charge as the new Indian Navy chief. pic.twitter.com/mNo8EC8iQS

— ANI (@ANI) April 30, 2024