Narayana Murthy | ఇన్ఫోసిస్‌ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్‌ఆర్‌ నారాయణమూర్తి (Narayana Murthy)పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దేశంలో పనిసంస్కృతి మారాల్సిన అవసరం ఉన్నదని, యువత వారానికి 70 గంటలు పనిచేయాలంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఐటీ ఉద్యోగులు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఈ అంశంలో నెటిజన్ల నుంచి సైతం ఆయనకు తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ‘రోజుకు 70 గంటలు పనిచేయాలా..? ముందు ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచి ఆ తర్వాత ఇలాంటి సలహాలు ఇవ్వండి..’ అంటూ మండిపడుతున్నారు.

‘ఇన్ఫీలో ఫ్రెషర్స్‌కు కేవలం 3.5 లక్షలు మాత్రమే జీతంగా ఇస్తున్న ఆయన.. చాలా ఎక్కువ పనిని ఆశిస్తున్నారు. ముందు తన కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగుల జీతాలు పెంచి.. తర్వాత ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తే బాగుంటుంది’ అంటూ చురకలంటిస్తున్నారు. ‘వారానికి 6 రోజులు.. రోజుకు 12 గంటలు. దీనికి అదనంగా రోజులో 2 గంటలు ప్రయాణానికి, గంట ప్రిపరేషన్‌కి సరిపోతుంది. క్లైంట్స్‌ నుంచి భారీ మొత్తంలో ఫీజులు వసూలు చేసే ఐటీ సంస్థలు.. ఉద్యోగులకు మాత్రం నామమాత్రపు జీతాలను చిల్లరగా పడేస్తున్నాయి’, ‘రోజుకు 70 గంటలు పనిచేస్తే.. సగం జీవితం ఉద్యోగంతోనే సరిపోతుంది. మరి కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి..? ఎక్కువ పని ఆశించే ఐటీ సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల జీవితాన్ని, ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి కూడా ఆలోచిస్తే మంచిది’, ‘ఇప్పటికే పలు సంస్థలు ఉద్యోగులతో గొడ్డు చాకిరీ చేయించుకుని.. కోట్లకు కోట్లు భారీగా ఆదాయాన్ని అర్జిస్తున్నాయి. కానీ, ఉద్యోగులకు మాత్రం చాలీచాలని జీతాలతో సరిపెడుతున్నాయి’, ‘నారాయణ మూర్తి తన ప్రకటనతో మహిళలను పనిస్థలం నుంచి బయటకు నెట్టేస్తున్నారు. ఇంటి నిర్వహణ, పిల్లలు, కుటుంబ సంరక్షణ భారాన్ని పురుషులు ఎప్పుడూ పంచుకోరు. ఇక వారానికి 70 గంటల పని ఉంటే మహిళలు ఉద్యోగం నుంచి డ్రాప్‌ అవుట్‌ తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు’ అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

12 hrs a day for 6 days week and add 2 hrs travelling 1 hrs for preparation. These IT consulting corporations charge in millions from their clients but pay pennies to their employees.

Yes , For these corporations destroy everything.

Infosys pays 3.5 Lakh per year to a fresher and expects a lot. Good advice but once in his lifetime he has never thought of his employees.

With this statement, Mr. Murthy is essentially pushing women out of the workplace. Men are never going to share the load of housekeeping, caregiving and childrearing. With a 70 hour work week, women will have no choice but to drop out. https://t.co/U9IapSHDZv

‘చాలా విధాలుగా ఈ సలహాపై నాకు అభ్యంతరాలున్నాయి. పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్గా ఉన్న వైద్యులు వారానికి 70 గంటలు పైగా పనిచేస్తారు. మనదేశంలో అత్యధికంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకునేది పీజీ వైద్యులే. జపాన్‌లో కరోషి అనే మానసిక రోగం ఉంది. దీనర్థం ‘చచ్చేంత పని’ అని. అంటే నిజంగానే పనిచేస్తూ చచ్చిపోతారన్నమాట’ అంటూ ఓ వైద్యుడు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త పరిచారు. ఇలా ఎక్కువ గంటలు పనిచేయడం వల్ల జరిగే అనర్థాలను సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ ద్వారా వివరించారు.

దేశంలో పనిసంస్కృతి మారాల్సిన అవసరం ఉన్నదని, యువత వారానికి 70 గంటలు పనిచేయాలని ఇన్ఫోసిస్‌ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్‌ఆర్‌ నారాయణమూర్తి సూచించారు. గత రెండుమూడు దశాబ్దాలలో అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించిన దేశాలతో పోటీ పడాలంటే యువకులు ఎక్కువగా కష్టపడక తప్పదని పేర్కొన్నారు. ‘3వన్‌4 పాడ్‌కాస్ట్‌’ వారి తొలి ఎపిసోడ్‌ ‘ది రికార్డ్‌’లో నారాయణమూర్తి వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాల వీడియోను గురువారం యూట్యూబ్‌లో విడుదల చేశారు. జాతి నిర్మాణం, సాంకేతికత, తమ ఇన్ఫోసిస్‌ కంపెనీతోపాటు అనేక విషయాలపై ఆయన తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. భారత్‌లో పని ఉత్పాదకత ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ అని చెప్పారు. చైనా వంటి దేశాలతో పోటీ పడాలంటే దేశ యువత తమ పని గంటలను పెంచాలని, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత జపాన్‌, జర్మనీలు అలాగే చేశాయని తెలిపారు. భారత్‌లో పని ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రభుత్వంలో అవినీతి, అధికారుల అలసత్వం కూడా కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది పోనంతవరకు అగ్రరాజ్యాలతో పోటీపడలేమని స్పష్టం చేశారు.

