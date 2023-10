Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌ దాడిలో ముగ్గురు హమాస్‌ కీలక కమాండర్లు హతం

October 27, 2023 / 12:02 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌పై పాలస్తీనా ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్‌ ఇటీవలే మెరుపు దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే (Israel-Hamas War). దీనికి ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్‌ సైతం హమాస్‌పై ఎదురుదాడికి దిగింది. గాజా (Gaza)లోని హమాస్‌ స్థావరాలే లక్ష్యంగా భీకర దాడులు కొనసాగిస్తోంది. హమాస్‌ను తుదముట్టించాలన్న లక్ష్యంతో వైమానిక దాడులతో గాజాపై విరుచుకుపడుతోంది. తాజాగా జరిపిన దాడుల్లో హమాస్‌కు చెందిన కీలక కమాండర్లను హతమార్చినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ మిలిటరీ ( Israel Defense Forces) తాజాగా ప్రకటించింది.

తమ ఫైటర్‌ జెట్లు (Israeli fighter jets) జరిపిన దాడిలో హమాస్‌లోని దారాజ్‌ తుఫా బెటాలియన్‌ (Daraj Tuffah Battalion) కు చెందిన ముగ్గురు కీలక ఆపరేటర్లు హతమైనట్లు వెల్లడించింది. మృతి చెందిన వారి ఫొటోలను కూడా ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ద్వారా విడుదల చేసింది. దారాజ్‌ తఫా బెటాలియన్ అనేది గాజా సిటీ బ్రిగేడ్‌లోని ఒక బెటాలియన్ అని ఇజ్రాయెల్‌ మిలిటరీ తెలిపింది. ఇది ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన బ్రిగేడ్‌ అని వెల్లడించింది. అక్టోబర్‌ 7న ఇజ్రాయెల్‌పై దాడి, మారణకాండలో ఈ బెటాలియన్‌ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తెలిపింది.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck 3 senior Hamas operatives in the Daraj Tuffah Battalion.

The battalion’s operatives played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7, and is considered to be the most… pic.twitter.com/WOnmE2Cv3O

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023