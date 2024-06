Rashtrapati Bhavan | ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమంలో అనుకోని అతిథి కదలికలు.. అది చిరుతపులేనా..?

June 10, 2024 / 03:29 PM IST

Rashtrapati Bhavan | కేంద్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. ఆదివారం రాష్ట్రపతి భవన్‌ (Rashtrapati Bhavan)లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి దేశాధినేతలు, పారిశ్రామిక వేత్తలు, సినీ తారలు సహా సుమారుగా 8 వేల మంది అతిథులు హాజరయ్యారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఆహ్వానం లేని (uninvited guest), అనుకోని అతిథి ఒకరు కెమెరా కంటికి చిక్కారు.

కార్యక్రమం జరుగుతున్న స్టేజ్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఓ జంతువు కదలికలు కనిపించాయి. బీజేపీ ఎంపీ దుర్గా దాస్‌ (MP Durga Das) కేంద్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం రికార్డుల్లో సంతకం చేసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు అభివాదం చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో అడవి జంతువు కదలికలు కనిపించాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌గా మారింది.

ఇది చూసిన నెటిజన్లు అది చిరుతపులినా (Leopard)..? లేక పెంపుడు జంతువా..? ఇంకేదైనానా..? అంటూ చర్చించుకుంటున్నారు. కొందరేమో ‘అక్కడున్నది పులే..’ అని, మరికొందరేమో ‘శరీర ఆకృతి, నడక చూస్తుంటే అది నిజంగా చిరుతపులే అనిపిస్తోంది..’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. మరికొంతమందేమో ‘ఇది పెంపుడు జంతువు కావొచ్చు..’ అని అంటున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో నిజమైంది కాదని, ఎడిట్‌ చేసిందై ఉంటుందని కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. మరి నిజమేంటో తెలియాలంటే.. రాష్ట్రపతి భవన్‌ అధికారులు స్పందించాల్సిందే. ఆ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

An animal was seen strolling back in the Rashtrapati Bhavan after MP Durga Das finished the paperwork

~ Some say it was a LEOPARD while others call it some pet animal. Have a look 🐆 pic.twitter.com/owu3ZXacU3

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 10, 2024