May 19, 2023 / 03:26 PM IST

ముంబై : దేశ వాణిజ్య రాజ‌ధాని ముంబైలో భార‌త్‌కు అమెరికా రాయ‌బారి ఎరిక్ గార్సెట్టి బిజీబిజీగా గ‌డిపారు. ముంబైలో త‌న ప‌ర్య‌ట‌న తీరును కండ్ల‌కు క‌డుతూ ఆయ‌న టూర్ విశేషాల‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. మ‌న్న‌త్‌లో బాలీవుడ్ సూప‌ర్‌స్టార్ షారుక్ ఖాన్‌తో భేటీ నుంచి ఇరానీ కేఫ్‌లో సేద‌తీరేవ‌ర‌కూ ప‌లు విశేషాల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Great meeting with Mukesh Ambani to learn about Reliance’s innovations in the renewable energy sector, and exploring avenues for more #USIndiaTogether economic cooperation. pic.twitter.com/tlCvWr7UAv



ముంబైలో త‌న తొలిరోజు ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా గార్సెట్టి మ‌హారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండేతో స‌మావేశ‌మ‌య్యారు. ముంబైలో మ‌హాత్మా గాంధీ ఇల్లు మ‌ణి భ‌వ‌న్‌ను సంద‌ర్శించారు. ఆపై గార్సెట్టి నీతా ముఖేష‌ఖ్ అంబానీ క‌ల్చ‌ర‌ల్ సెంట‌ర్‌ను సంద‌ర్శించారు. మ‌న్న‌త్‌లో షారుక్ ఖాన్‌ను క‌లిసిన గార్సెట్టి ఆపై బిలియ‌నీర్ ముఖేష్ అంబానీతో స‌మావేశ‌మ‌య్యారు.

Stopped by the legendary Kyani & Co. to try their delicious bun maska and chai, a specialty of Mumbai’s Irani cafes. I have to say, I’m a fan! #Mumbaikars – what else should I try on my next visit? pic.twitter.com/xs1AYzZiRT

— U.S. Ambassador Eric Garcetti (@USAmbIndia) May 17, 2023