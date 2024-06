train collision | బెంగాల్‌ రైలు ప్రమాద మృతులకు రూ.10 లక్షల నష్టపరిహారం

June 17, 2024 / 01:56 PM IST

train collision | పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రంలో సోమవారం ఉదయం ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. డార్జిలింగ్‌ జిల్లాలో ఒకే ట్రాక్‌పైకి వచ్చిన రెండు రైళ్లు బలంగా ఢీ కొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకూ 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో 60 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ఈ ఘటనపై రైల్వే శాఖ మంత్రి (Union Railways Minister) అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ (Ashwini Vaishnaw) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు బాధితులకు నష్టపరిహారాన్ని (compensation) ప్రకటించారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ఒక్కో కుటుంబానికి నష్టపరిహారంగా రూ.10 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ.2.5 లక్షలు (ఒక్కొక్కరికి), స్వల్పంగా గాయపడిన బాధితులకు రూ.50 వేలు నష్టపరిహారంగా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు.

On West Bengal train accident, Railways Minister Ashwinin Vaishnaw says, “Enchanced ex-gratia compensation will be provided to the victims – Rs 10 lakhs in case of death and Rs 2.5 lakhs towards grievous and Rs 50,000 for minor injuries.” pic.twitter.com/Xog90JPccJ

