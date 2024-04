April 16, 2024 / 04:36 PM IST

Encounter | ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రంలో మరోసారి ఎన్‌కౌంటర్‌ (Encounter) జరిగింది. కాంకేర్‌ జిల్లాలో (Kanker district)ని ఛోటేబెతియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతంలో మంగళవారం పోలీసులు, నక్సల్స్‌ (police and Naxalites) మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ఆ ప్రాంతంలో నక్సల్స్‌ కార్యకలాపాలను మట్టుబెట్టేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ఎన్‌కౌంటర్‌ కొనసాగుతున్నట్లు కాంకేర్ ఎస్పీ ఐకె ఎలెసెలా తెలిపారు.

Chhattisgarh | Two security personnel injured in an encounter between police and Naxalites in the Kanker district. Encounter is going on in the forest area of the Chhotebethiya police station limits: Kanker SP IK Elesela

— ANI (@ANI) April 16, 2024