September 4, 2024 / 12:51 PM IST

Vande Bharat | కేంద్రం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన సెమీస్పీడ్‌ వందేభారత్‌ (Vande Bharat) ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లలో అందించే ఆహారంపై గత కొన్ని రోజులుగా ప్రయాణికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సాధారణ రైళ్లలో కంటే వందేభారత్‌లో ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఫుడ్‌ మాత్రం సరిగా ఉండటం లేదని.. పాచిపోయిన, పురుగులు పడిన ఆహారం వచ్చిందంటూ ప్రయాణికుల నుంచి ఇప్పటికే ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ట్రావెల్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ (Travel Influencer) వందే భారత్‌ రైల్లో అందించే ఫుడ్‌ను ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌లోని (5 Star Hotel) ఆహారంతో పోల్చి నెట్టింట విమర్శల పాలవుతున్నారు.

శశాంక్‌ గుప్తా అనే ఎక్స్‌ వినియోగదారు ఇటీవలే ఉదయ్‌పూర్‌ – ఆగ్రా వందే భారత్‌ రైల్లో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా రైల్లో పెట్టిన భోజనానికి సంబంధించిన ఫొటోను ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. మెనూలో పోహా, కట్‌లెట్‌, పరాటా, పెరుగు, సబ్జీ, డెజర్ట్‌ ఉన్నాయి. ఈ ఫొటో షేర్‌ చేసిన సదరు ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ‘ఉదయ్‌పూర్‌ నుంచి ఆగ్రా వరకూ 20981 నంబర్‌ గల వందే భారత్‌ రైల్లో ప్రయాణించాను. ఈ రైల్లో అందించిన ఫుడ్‌ టేస్ట్‌.. ఏ ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌ కంటే తక్కువ కాదు’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. మరో పోస్ట్‌లో ‘సోషల్‌ మీడియా, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్‌’ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కోచ్‌ వద్ద నిలబడిన ఫొటోను కూడా పంచుకున్నారు. ప్రత్యేక కోచ్‌ ఏర్పాటు చేసినందుకు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌, డీఆర్‌ఎం లక్నో, రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Today I traveled in train no -20981 Udaipur Agra Vande Bharat express from Udaipur to Agra and the food in this train was no less than any five star hotel in terms of taste.

