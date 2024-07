July 8, 2024 / 03:50 PM IST

Raigad Fort | మహారాష్ట్రను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఆదివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో (Mumbai) సైతం వర్షం దంచికొట్టింది. ఏకంగా ఏడు గంటల్లో 300 మిల్లీమీటర్ల వర్షంపాతం నమోదైంది. దీంతో అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ప్రధాన రహదారులు నదులను తలపించాయి. పలుప్రాంతాల్లో కార్లు, మోటారు సైకిళ్లు నీళ్లలో మునిగిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.

రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం రాయ్‌గఢ్ ఫోర్ట్‌ (Raigad Fort)ను సైతం వరద చుట్టుముట్టింది. ఆదివారం సెలవు దినం కావడంతో ఫోర్ట్‌కు భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు పోటెత్తారు. వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో చుట్టుపక్కల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు ఫోర్ట్‌ సందర్శనకు తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం 3:30 నుంచి 4 గంటల మధ్యలో అక్కడ భారీ వర్షం కురిసింది. ఫోర్ట్‌ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం కారణంగా ఒక్కసారిగా వరద ముంచెత్తింది. దీంతో సుమారు 30 మందికిపైగా పర్యాటకులు అక్కడ చిక్కుకుపోయారు (Tourists stuck). వారంతా ఎటూ వెళ్లలేని పరిస్థితి. సాయం కోసం ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన భయానక వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. కొండలపై నుంచి ఉద్ధృతంగా కిందకు జారుతున్న జలపాతాన్ని పోలిన నీటి ప్రవాహం మధ్య పర్యాటకులు రెయిలింగ్‌లు, మెట్లను పట్టకుని కనిపించారు.

A horrific video from Raigad Fort shows over 30 people stranded due to heavy rainfall causing intense water streams. Rescue operations are underway, and fortunately, there are no casualties reported so far. #Raigad #RescueOps #HeavyRainfall #raigadfort pic.twitter.com/b29xXx2o9t

— Naresh Jat (@nareshk181) July 8, 2024