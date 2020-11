కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లోని కూచ్ బెహ‌ర్‌లో అధికార‌ ‌తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్, ప్ర‌తిప‌క్ష బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌ల మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ‌లు చోటుచేసుకున్నాయి. బెంగాల్‌లో త‌మ పార్టీ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌ల వ‌రుస హ‌త్య‌ల‌ను నిర‌సిస్తూ బీజేపీ ఇవాళ 12 గంట‌ల బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. అయితే, కూచ్‌బెహ‌ర్‌లో ఈ బంద్ హింస‌కు దారితీసింది. బంద్ పాటించాలంటూ బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌లు, బంద్ పాటించాల్సిన అవ‌స‌రం లేదంటూ తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ కార్య‌క‌ర్త‌లు రోడ్ల‌పైకి రావ‌డంతో ఇరువ‌ర్గాల మ‌ధ్య ఘ‌ర్ష‌ణ చోటుచేసుకుంది. దాంతో ప‌రిస్థితి చేయిదాటుతున్న‌ద‌ని గ‌మ‌నించిన పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారు. రెండు వ‌ర్గాల కార్య‌క‌ర్త‌లను అక్క‌డి నుంచి త‌రిమేశారు. ‌



#WATCH: TMC and BJP workers clash in Cooch Behar, Police resort to baton-charge.



BJP has given a call for a 12-hour 'bandh' after their party worker was allegedly beaten to death in the area. #WestBengal pic.twitter.com/7y8fQH5Zrj