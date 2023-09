September 28, 2023 / 02:10 PM IST

Bengaluru Traffic | వరుస సెలవుల కారణంగా బెంగళూరు (Bengaluru)లో బుధవారం సాయంత్రం ట్రాఫిక్ జామ్ (Traffic Jam) అయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపై ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడ గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. సాయంత్రం ఐదు గంటలకల్లా ఇంటికి చేరాల్సిన విద్యార్థులు రాత్రి 8 అయినా ఇంటికి వెళ్లలేని పరిస్థితి. ఇంత ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పటికీ డోమినోస్‌ (Dominos) డెలివరీ సిబ్బంది మాత్రం ఆన్ టైమ్‌కి కస్టమర్‌కు పిజ్జా అందించి ( Pizza Delivery) నెట్టింట ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

రిషివస్త్‌ అనే వ్యక్తి బుధవారం సాయంత్రం ఆఫీస్‌ నుంచి ఇంటికి వెళ్తూ ఆన్‌లైన్‌లో డోమినోస్‌ నుంచి పిజ్జా ఆర్డర్‌ చేశాడు. అతడు ఇంటికి వెళ్లేలోపు పిజ్జా డెలివరీ అవుతుందని ముందుగా ఊహించాడు. అయితే, రద్దీ కారణంగా ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోయాడు. ఇదే విషయాన్ని డెలివరీ బాయ్‌కు చెప్పాడు. కస్టమర్ల పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్న డెలివరీ సిబ్బంది దయతో వ్యవహరించారు. లైవ్‌ లొకేషన్‌ ట్రాకింగ్‌ ద్వారా ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోయిన రిషివస్త్‌కు ఆన్‌టైమ్‌లో పిజ్జా డెలివరీ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు డెలివరీ సిబ్బందిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

When we decided to order from @dominos during the Bangalore choke. They were kind enough to track our live location (a few metres away from our random location added in the traffic) and deliver to us in the traffic jam. #Bengaluru #bengalurutraffic #bangaloretraffic pic.twitter.com/stnFDh2cHz

