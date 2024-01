Srinagar | చలిగుప్పిట్లో అందాల శ్రీనగర్‌.. భారీగా పతనమైన ఉష్ణోగ్రతలు

January 1, 2024 / 12:06 PM IST

Srinagar | భూతల స్వర్గం జమ్మూకశ్మీర్‌ (Jammu And Kashmir) మంచు గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే మైనస్‌ డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు పతనమయ్యాయి. దాంతో అక్కడి సరస్సులు, కొలనుల్లోని నీరు గడ్డకట్టింది.

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో మైనస్ డిగ్రీల్లో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అందాల శ్రీనగర్‌ (Srinagar)లో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్‌ 5.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోయినట్లు అధికారులు సోమవారం వెల్లడించారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని అనంత్‌నాగ్‌ జిల్లాలో గల పహల్గామ్‌లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్‌ 5.7 సెల్సియస్‌కు పడిపోయాయి. ఖాజిగుండ్‌లో మైనస్ 3.6 డిగ్రీల సెల్సియస్, కోకెర్‌నాగ్ పట్టణంలో కనిష్టంగా మైనస్ 1.7 డిగ్రీల సెల్సియస్, కుప్వారాలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టంగా మైనస్ 4.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదయ్యాయి.

ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడంతో పర్యాటక ప్రాంతమైన దాల్ సరస్సులో చలి తీవ్రతకు నీరు గడ్డకడుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయిలో నమోదవడంతో సందర్శకులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మొత్తంగా అందాల శ్రీనగర్ చలి గుప్పిట్లో వణుకుతోంది.

#WATCH | A thin sheet of ice forms in Jammu & Kashmir’s Srinagar as it recorded minus 5 degrees Celsius last night. pic.twitter.com/TUph8YzFw2

#WATCH | A thin sheet of ice forms on the upper layer of Dal Lake as J&K’s Srinagar recorded minus 5 degrees Celsius last night pic.twitter.com/uB4e4KL1gZ

— ANI (@ANI) January 1, 2024