Rajasthan | విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువయ్యాయని.. హాస్టళ్లలో ఫ్యాన్లన్నీ మార్చేసిన అధికారులు

August 18, 2023 / 01:37 PM IST

Rajasthan | ఉన్నత చదువు, ఉద్యోగాల కోచింగ్‌కు ప్రసిద్ధిగాంచిన రాజస్థాన్‌ (Rajasthan)లోని కోటా (Kota)లో విద్యార్థుల వరుస ఆత్మహత్య (Prevent Suicides) ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఒత్తిడి కారణంగా ఈ నెలలోనే ఏకంగా నలుగురు విద్యార్థులు సూసైడ్‌ చేసుకోగా.. ఏడాదిలో 20 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమైన రాజస్థాన్‌ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల నివారణకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే కోటాలోని అన్ని హాస్టళ్లు (Hostels), పెయింగ్‌ గెస్ట్‌ (PG) వసతుల్లో స్ప్రింగ్‌ లోడెడ్‌ ఫ్యాన్ల (Spring Loaded Fans)ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

కోటాలో ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 20 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈనెలలో ఏకంగా నలుగురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక గతేడాది కోచింగ్‌ హబ్‌లో కనీసం 15 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఫ్యాన్లకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అన్ని హాస్టళ్లు, పీజీల్లో స్ప్రింగ్‌ లోడెడ్‌ ఫ్యాన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. లోడ్‌ను గుర్తించిన వెంటనే అన్‌ కాయిల్‌ అయ్యేలా ఈ ఫ్యాన్లను తయారు చేశారు. లోడ్‌ అవ్వగానే సీలింగ్‌ నుంచి ఫ్యాన్‌ కిందకు జారిపోతుంది. ఈ చర్యలతో కాస్తమేర ఆత్మహత్య ఘటనలను తగ్గించొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

#WATCH | Spring-loaded fans installed in all hostels and paying guest (PG) accommodations of Kota to decrease suicide cases among students, (17.08) https://t.co/laxcU1LHeW pic.twitter.com/J16ccd4X0S

