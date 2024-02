February 23, 2024 / 01:26 PM IST

Duronto Express | దురంతో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (Duronto Express) రైలులో పొగలు (Smoke) వ్యాపించాయి. ఈ రైలు హౌరా నుంచి ఢిల్లీ (Howrah to Delhi) వైపు వెళ్తోంది. దుర్గాపూర్‌లోని రాజ్‌బంద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ (Rajbandh Railway Station) సమీపంలోకి రాగానే ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే రైలు కిందకు దిగేశారు.

ఘటనతో అప్రమత్తమైన రైల్వే అధికారులు పొగలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అనంతరం కాసేపటి తర్వాత రైలు తిరిగి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్లింది. కాగా, ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు. రైల్వే అధికారులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | West Bengal | Smoke was seen emanating from Duronto Express, at Rajbandh Railway Station in Durgapur. The train was going from Howrah to Delhi. The smoke was brought under control by Railway officials and the train then resumed its onward journey. pic.twitter.com/dRhNiS4XSn

— ANI (@ANI) February 23, 2024