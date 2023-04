Stray Dogs | బాలుడిని చుట్టు ముట్టిన వీధి కుక్కలు.. వీడియో వైరల్‌..!

April 14, 2023 / 01:49 PM IST

Stray Dogs | ఇటీవల కాలంలో వీధి కుక్కలు (Stray Dogs ) వీరంగం సృష్టిస్తున్నాయి. చిన్నారులపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరుస్తున్న ఘటనలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా మహారాష్ట్రలో అలాంటి ఘటనే ఒకటి చోటు చేసుకుంది. నాగ్‌పూర్‌ (Nagpur)లో ఓ బాలుడిపై వీధి కుక్కలు దాడి చేశాయి.

ఆన్‌మోల్‌ నగర్‌ (Anmol Nagar)లో దుగ్గు దుబే (Duggu Dubey) అనే నాలుగేండ్ల బాలుడు ఇంటి సమీపంలోని వీధిలోకి వెళ్లాడు. అదే సమయంలో అక్కడున్న వీధి కుక్కలు ఒక్కసారిగా బాలుడిపై దాడి చేశాయి. ఆరు కుక్కలు చిన్నారిని చుట్టుముట్టాయి. డ్రెస్‌ లాగి కిందపడేశాయి. దీంతో భయాందోళనకు గురైన చిన్నారి గట్టిగా కేకలు వేశాడు.

బాలుడి కేకలతో అక్కడికి వచ్చిన అతడి తల్లి రాళ్లు వేస్తూ కుక్కల్ని చెదరగొట్టింది. వీధి కుక్కల బారి నుంచి బాలుడిని కాపాడుకుంది. కుక్కల దాడిలో బాలుడికి గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. చిన్నారిని స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కాగా, ఏప్రిల్‌ 11న ఈ ఘటన చోటు చేసుకోగా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన షాకింగ్‌ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

4 years old boy injured who was attacked by a pack of Stray in #Nagpur,#Maharashtra.

More than 6 stray dogs attacked the child, the child was badly injured…#CCTV video of #stray dogs attacking.. pic.twitter.com/stfxDcF1Er

— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) April 13, 2023