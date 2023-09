Maharashtra | కూలిన లిఫ్ట్‌…. ఆరుగురు కార్మికులు మృతి..!

September 10, 2023 / 10:15 PM IST

Maharashtra | మహారాష్ట్ర థానేలో ఆదివారం సాయంత్రం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ భవనంలో ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్‌ కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘోడ్‌బందర్ రోడ్డులో ఉన్న భవనంలో ఈ ఘటన జరిగిందని థానే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్‌ విభాగం ఇన్‌చార్జి యాసిన్ తాడ్వి తెలిపారు. థానేలోని బల్కమ్ ప్రాంతంలో 40 అంతస్తుల రన్వాల్ ఎయిరిన్ భవనం లిఫ్ట్ కూలిపోవడంతో ఆరుగురు కార్మికులు దుర్మరణం చెందారు.

#WATCH | Five people died, and a few were injured after a lift collapsed in Maharashtra’s Thane: Thane Municipal Corporation pic.twitter.com/AuDiVms1aW

— ANI (@ANI) September 10, 2023