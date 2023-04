April 13, 2023 / 01:09 PM IST

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్‌ (Congress) అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi )ని వరుస వివాదాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ఇంటి పేరుపై చేసిన వ్యాఖ్యల కారణంగా ఇప్పటికే రాహుల్‌పై పరువు నష్టం (Defamation Case) కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో సూరత్‌ కోర్టు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతని దోషిగా తేల్చి రెండేండ్లు జైలు శిక్ష కూడా విధించింది. దీంతో ఆయన ఎంపీ పదవిని కోల్పోయారు. ఇదే విషయంలో ఇటీవల బీహార్‌లోనూ పరువునష్టం కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఈ నెల 25న విచారణకు హాజరు కావాలంటూ పాట్నా కోర్టు రాహుల్‌కు సమన్లు జారీ చేసింది. ఇదిలా ఉండగా.. తాజాగా రాహుల్‌పై మరో పరువు నష్టం కేసు దాఖలైంది.

రాహుల్‌ ఇటీవల లండన్‌ పర్యటనలో భాగంగా ఓ కార్యక్రమంలో వీర్‌ సావర్కర్‌ (Veer Savarkar)పై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేగుతున్న విషయం తెలిసందే. దీనిపై సావర్కర్‌ మనవడు సత్యకి సావర్కర్‌ (Satyaki Savarkar) స్పందించారు. పూణేలోని ఓ కోర్టులో రాహుల్‌పై బుధవారం క్రిమినల్‌ పరువు నష్టం దాఖలు (criminal defamation suit) చేశారు. తన తాత సావర్కర్‌పై రాహుల్‌ తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారని సత్యకి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు తన వద్ద ఉన్నట్లు తెలిపారు. సత్యకి మాట్లాడుతూ.. ‘నేను ఈ రోజు రాహుల్‌ గాంధీపై క్రిమినల్‌ పరువునష్టం ఫిర్యాదును కోర్టులో సమర్పించాను. కోర్టు ఇంకా అభ్యర్థనను అంగీకరించలేదు. దీనిపై శనివారం విచారణ జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. అప్పుడు దానికి రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ కేటాయింబయడుతుంది’ అని సత్యకి తెలిపారు.

Today, I have filed a complaint for criminal defamation against Rahul Gandhi for his false allegations made in this speech against my grand father late Shri. Vinayak Damodar Savarkar. @ABPNews @ZeeNews @News18India @aajtak @OpIndia_com pic.twitter.com/dUnzvWF9gP

#WATCH | Satyaki Savarkar, the grandson of one of the brothers of Vinayak Savarkar files a criminal defamation complaint against Rahul Gandhi.

He says, "Rahul Gandhi went to England last month & in one of the gatherings commented that Veer Savarkar wrote in his book that he,… pic.twitter.com/X4tQkvTyGH

— ANI (@ANI) April 12, 2023