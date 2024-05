May 17, 2024 / 02:00 PM IST

Urvashi Rautela | అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో ఫ్రాన్స్‌లో జరిగే కేన్స్‌కు ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో సినీ తారలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రెడ్‌ కార్పెట్‌పై సందడి చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం 77వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు స్టార్స్‌ సందడి చేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే బాలీవుడ్‌ స్టార్‌, మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్య రాయ్‌ బచ్చన్‌ రెడ్‌ కార్పెట్‌పై (Red Carpet) క్యాట్‌ వాక్‌తో ఆకట్టుకోగా.. తాజాగా మరో నటి ఊర్వశి రౌతేలా (Urvashi Rautela) సైతం సందడి చేసింది. కస్టమ్‌ మేడ్‌ గౌనులో హొయలు పోతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఊర్వశి ఇన్‌స్టా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ ఏడాది కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ఫెస్టివల్‌లో ఐశ్వర్య తన కూతురు ఆరాధ్యతో కలిసి పాల్గొనింది. కియారా అద్వానీ, సోభితా దూళిపాళ‌, ఆదితి రావు హైద‌రీతో పాటు ఇత‌ర బాలీవుడ్ న‌టీన‌టులు కేన్స్‌లో దర్శనమివ్వనున్నారు.

#UrvashiRautela poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film Megalopolis in competition at the 77th #CannesFilmFestival pic.twitter.com/emic88e51d

— Bollywood Buzz (@BollyTellyBuzz) May 17, 2024