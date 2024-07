Mr Bachchan | రవితేజ మిస్టర్‌ బచ్చన్ రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ అదిరిందంతే

July 25, 2024 / 05:40 PM IST

Mr Bachchan | మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తోన్న చిత్రం ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’ (Mr Bachchan). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌మ మొదలైన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే లాంచ్ చేసిన మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సితార్‌ సాంగ్‌ నెట్టింట సూపర్ రెస్పాన్స్‌తో మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌ రాబడుతూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మరోవైపు సెకండ్‌ సింగిల్‌ రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ సాంగ్‌ ప్రోమో కూడా వైరల్ అవుతోంది.

ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. రవితేజ, భాగ్య శ్రీ బోర్సే కాంబోలో ఊరమాస్‌గా సాగుతూ మాస్ మహారాజా అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతోంది. కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన ఈ పాటను అనురాగ్ కులకర్ణి, మంగ్లీ పాడారు. మిస్టర్ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పోస్టర్‌లో మాస్ మహారాజా అమితాబ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు.

ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తుండగా.. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. రవితేజ బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్‌ అమితాబ్‌బచ్చన్‌కు వీరాభిమాని అని తెలిసిందే. మాస్‌ మహారాజా తాజా చిత్రానికి మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పెట్టడంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా రవితేజ బిగ్‌ బీ అభిమానిగా కనిపించనున్నాడని సమాచారం.

రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

