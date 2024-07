July 25, 2024 / 04:47 PM IST

Operation Raavan | ‘పలాస 1978’ ఫేం రక్షిత్‌ (Rakshit Atluri) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఆపరేషన్‌ రావణ్‌ (Operation RAAVAN). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మూవీ లుక్‌తోపాటు ఆపరేషన్ రావణ్‌ గ్లింప్స్ వీడియోకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా వెంకట సత్య డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఆపరేషన్‌ రావన్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్‌ లాంచ్ చేశారు.

ఓ యువతిని గొలుసులతో కట్టివేయబడి ఉండగా.. వెళ్లూ.. దాని చేతులు నరికెయ్‌.. కత్తి తీసుకో.. దయా, జాలి చూపొద్దు చేతులు నరికెయ్‌ అంటూ సాగుతున్న డైలాగ్స్‌తో షురూ అయింది ట్రైలర్‌. నీకో కథ చెబుతా విను..అనగనగా ఒక రాజకుమారి.. ప్రేమంటే ఎగతాళి అనే సంభాషణలు సినిమా రివేంజ్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో ఉండబోతున్నట్టు హింట్‌ ఇచ్చేస్తున్నాయి. రక్షిత్‌ మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ స్టోరీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌ చెబుతోంది.

మీ ఆలోచనలే మీ శత్రువులు.. అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఇంటెన్సివ్‌గా, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే గ్లింప్స్ తో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్‌‌. హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీని జులై 26న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంగీర్తన విపిన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పలాసలో కీలక పాత్రలో నటించిన సింగర్‌, యాక్టర్‌, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ రఘు కుంచె మరోసారి కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు.

