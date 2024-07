Chiranjeevi | పారిస్‌ వీధుల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ఇలా..

July 25, 2024 / 02:13 PM IST

Chiranjeevi | సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 2024 ప్రారంభ ఈవెంట్‌లో భాగంగా టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) చిరంజీవి, రాంచరణ్‌ ఫ్యామిలీతో కలిసి పారిస్‌కు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మెగా సెలబ్రిటీలు ఇప్పటికే గ్రాండ్ లిటిల్ వన్ క్లింకారాతో లండన్‌లోని హైడ్ పార్క్‌లో చక్కర్లు కొట్టిన ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా చిరంజీవి ఫ్యామిలీ పారిస్ వీధుల నుంచి వెళ్తుండగా.. అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మనిపించాయి.

చిరంజీవి, రాంచరణ్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌లో చిల్‌ అవుట్‌ మూడ్‌లో కనిపిస్తున్న స్టిల్స్‌ చూసిన అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. తమ అభిమాన నటీనటుల ఫొటోలను నెట్టింట షేర్ చేసుకుంటూ మురిసిపోతున్నారు. ఒలింపిక్ క్రీడలు 2024 జూలై 26 నుండి ఆగస్టు 11 వరకు జరుగనున్నాయి.

చిరంజీవి ప్రస్తుతం సోషియో ఫాంటసీ నేపథ్యంలో రాబోతున్న విశ్వంభర సినిమాలో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ దశలో ఉంది. మల్లిడి వశిష్ఠ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మరోవైపు రాంచరణ్‌ శంకర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌తోపాటు బుచ్చి బాబు సాన డైరెక్షన్‌లో ఆర్‌సీ 16కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. దీంతోపాటుసుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో ఆర్‌సీ 17 కూడా చేస్తున్నాడు.

Megastar #Chiranjeevi and Global Star #RamCharan enjoying family time, off to Paris for the Summer Olympics 24 Inaugural Event.#vega #entertainment #vegaentertainment pic.twitter.com/mJjDOoVXdl

— Vega Entertainment (@vegaent) July 25, 2024