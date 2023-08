August 23, 2023 / 01:09 PM IST

Chandrayaan-3 | భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాన్-3 (Chandrayaan-3) ప్రయోగం కీలక దశకు చేరువైంది. అంతా సాఫీగా సాగితే ఈరోజు సాయంత్రం చంద్రుడిపై అడుగుపెట్టనుంది. చంద్రయాన్‌-3 సేఫ్ ల్యాండింగ్‌కు (Safe landing) ఇస్రో సర్వం సిద్ధంచేసింది. దీనికోసం యావత్‌ భారతమేకాదు ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒడిశాకు చెందిన ప్రముఖ సైకత శిల్పి (Sand artist) సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ (Sudarsan Pattnaik).. పూరీ సముద్ర తీరంలో ఓ అద్భుతాన్ని సృష్టించారు. చంద్రయాన్‌ మిషన్‌కు ఆల్‌ది బెస్ట్‌ చెబుతూ.. జాబిల్లి, త్రివర్ణ పతాకం, రాకెట్‌ చిత్రాలతో కూడిన ప్రత్యేక సైకత శిల్పాన్ని రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రాలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | Team of Sand artist Sudarsan Pattnaik extends best wishes ahead of the landing of the Chandrayaan-3 Mission on August 23. pic.twitter.com/L72Gzb0oX3

మరోవైపు విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ (Vikram lander) మరికొన్ని గంటల్లోనే చంద్రుడిపై అడుగుపెట్టబోతోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 6.04 గంటలకు విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ మాడ్యూల్‌ చంద్రుడి ఉపరితలంపై కాలు మోపనుంది. అంతా సవ్యంగా సాగితే చంద్రుడిపై సాఫ్ట్‌ల్యాండింగ్‌ చేపట్టిన నాలుగో దేశంగా భారత్‌ నిలువనుంది. అలాగే చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగిడిన తొలి దేశంగా భారత్‌ చరిత్ర సృష్టించనుంది. ప్రయోగం విజయవంతమై అంతరిక్ష యవనికపై త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడాలని యావత్‌ భారతావని ప్రార్థిస్తోంది. రష్యా ప్రయోగించిన లూనా-25 మిషన్‌ నాలుగు రోజుల క్రితం చివరి దశలో కుప్పకూలడంతో ఇప్పుడు అందరి కండ్లూ చంద్రయాన్‌పై నిలిచాయి. సాఫ్ట్‌ల్యాండింగ్‌ కార్యక్రమాన్ని ఇస్రో, టీశాట్‌ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నాయి. చంద్రయాన్‌-3 సేఫ్ ల్యాండింగ్‌ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఈరోజు సాయంత్రం 5:20 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఒక వేళ ప్రతికూల పరిస్థితులు తలెత్తితే సాఫ్ట్‌ల్యాండింగ్‌ ప్రక్రియను ఈ నెల 27కు వాయిదా వేయనున్నట్టు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.

ALL THE BEST 🇮🇳 #Chandrayan3

My students created a sand art on #Chandrayaan 3 with the message "Jai Ho @isro , at Puri beach in Odisha. pic.twitter.com/SDbL8kpbEt

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) August 22, 2023