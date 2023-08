Cable Car | కేబుల్‌ కారులో చిక్కుకుపోయిన చిన్నారులు.. 15 గంటలు శ్రమించి రక్షించిన అధికారులు

August 23, 2023 / 11:59 AM IST

Cable Car | పాకిస్థాన్‌ (Pakistan)లోని ఖైబర్‌ పంఖ్తుఖ్వా ప్రావిన్స్‌ (Khyber Pakhtunkhwa Province) లో మంగళవారం ఓ కేబుల్‌ కారు వైర్లు ప్రయాణం మధ్యలో ఆకస్మికంగా తెగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు విద్యార్థులు, మరో యువకుడు భూమికి 1,200 అడుగుల ఎత్తులో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఆర్మీ.. 15 గంటల పాటు శ్రమించి వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు.

ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులు ఈ కేబుల్‌ కారును నడుపుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. స్కూలుకు వెళ్లేందుకు ఖైబర్ ఫఖ్తుంఖ్వా రాష్ట్రంలోని లోయను దాటేందుకు ఆ విద్యార్థులు ఈ కేబుల్‌ కార్‌ను ఉపయోగించారు. ప్రయాణం మధ్యలో కేబుల్‌ కారు ఆకస్మికంగా ఆగిపోయింది. దీంతో అందులోని ఓ వ్యక్తి ఫోన్‌ ద్వారా ఈ విషయాన్ని అధికారులకు తెలియజేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు హెలికాప్టర్‌ ద్వారా రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అతికష్టం మీద 15 గంటల పాటు శ్రమించి వారందరినీ సురక్షితంగా కాపాడారు. అందులో చిక్కుకుపోయిన చిన్నారులు అంతా 10 నుంచి 15 ఏళ్ల లోపువారే. ఈ ఘటనపై పాక్‌ తాత్కాలిక ప్రధాని అన్వర్‌ ఉల్‌ హక్‌ కాకర్‌ స్పందించారు. మిలటరీ, రెస్క్యూ విభాగం, జిల్లా యంత్రాంగం, స్థానిక ప్రజలు సంయుక్తంగా చిన్నారులను రక్షించినట్లు తెలిపారు. చిన్నారులను రక్షిస్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#BREAKING #Battagram : Incredible moment #Military commandoes rescue a school child stranded in a broken-down #cablecar dangling 1,200ft above a deep valley in #Pakistan '; #pakustv #NYC #PakArmy_OurPride #chairlift #rescue pic.twitter.com/5MIYpUht6R

Allah/o-Akbar Kudos to these Jawans of Pak Army for accomplishing the task of #cablecar rescue mission. #BattagramChairlift #PakistanZindabad

#Battagram Update

All rescued safely.

Locals chant

"Allah u Akbar " (Allah is Great) &

"Alhamdulillah" (Praise be to Allah)

as they zip line to safety.

It's been a long day for the stranded, Rescue Heroes, parents & the Nation. #Alhamdulillah ends well🇵🇰#Pakistan #cablecar pic.twitter.com/Z345BiO9Do

— Faeza Dawood (@FaezaDawood) August 22, 2023