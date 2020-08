డెహ్రాడూన్‌: దేశంలో భారీ వ‌ర్షాలు బీభ‌త్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్త‌రాది రాష్ట్రాల్లో జోరుగా వాన‌లు ప‌డుతున్నాయి. దీంతో జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌, హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌‌, ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో ర‌హ‌దారుల‌పై కొండ చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డుతున్నాయి. తాజాగా ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని రిషికేశ్‌-గంగోత్రి జాతీయ ర‌హ‌దారి అయిన ఎన్‌హెచ్‌-94పై కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. న‌రేంద్ర‌న‌గ‌ర్ స‌మీపంలో ర‌హదారిపై కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ‌టంతో వాహ‌నాల రాక‌పోక‌లు స్తంభించిపోయాయి.



దీంతో స్థానిక అధికారులు కొండ‌చ‌రియ‌లు తొల‌గించే కార్య‌క్ర‌మం చేప‌ట్టారు. ర‌హ‌దారిపై శిథిలాలను పూర్తిగా తొల‌గించిన త‌ర్వాత వాహ‌నాల రాక‌పోక‌ల‌ను పున‌రుద్ధ‌రించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు.



Uttarakhand: Rishikesh-Gangotri National Highway (NH-94) blocked near Narendra Nagar following a landslide triggered due to heavy rainfall in the area. Road clearance operation underway. pic.twitter.com/wgDCP02Cs2