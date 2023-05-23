Rahul Gandhi | లారీలో రాహుల్‌.. వారి సమస్యలను తెలుసుకునేందుకేనట..!

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్ (Congress) అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi) తాజాగా ఓ భారీ ట్రక్కు (truck)లో ప్రయాణించారు. ఢిల్లీ నుంచి చండీగఢ్ బయలుదేరిన ఆయన.. సోమవారం రాత్రి హరియాణా (Haryana) లోని అంబాలా (Ambala) నుంచి చండీగఢ్ (Chandigarh) వరకు ట్రక్కులో ప్రయాణం చేశారు.
రాత్రిపూట ప్రయాణ సమయంలో భారీ వాహనాల డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను (drivers issues) తెలుసుకునేందుకు రాహుల్ ఇలా ట్రక్కులో ప్రయాణం చేసినట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అవి వైరల్ అవుతున్నాయి. కాగా, అధికారిక కార్యక్రమాలు లేనందున, రాహుల్ గాంధీ తన సోదరి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఉన్న సిమ్లాకు వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Rahul Gandhi Ji near Ambala at late Night during his meeting with truck drivers and riding along with them on truck ❤️#RahulGandhi pic.twitter.com/NBVpQOW2ld
— Jayvardhan Singh Rathore 🇮🇳 (@JaySinghINC) May 23, 2023
ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं को जानने के लिये उनके बीच पँहुच जाना और फिर उनके साथ #NH1 पर ट्रक की सवारी करते हुए उनसे बातें करना, ये सिर्फ राहुल गॉंधी ही कर सकते हैं।
कमाल करते हैं आप राहुल जी।@RahulGandhi pic.twitter.com/s2iFTQ1pPw
— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) May 23, 2023
यूनिवर्सिटी के छात्रों से
खिलाड़ियों से
सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं से
किसानों से
डिलीवरी पार्टनरों से
बस में आम नागरिकों से
और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से
आख़िर क्यों मुलाक़ात कर रहे हैं राहुल गांधी?
क्योंकि वो इस देश लोगों की बात सुनना चाहते हैं,… pic.twitter.com/HBxavsUv4f
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) May 23, 2023
Rahul Gandhi Ji travelled in a truck from Delhi to Chandigarh and interacted with driver. Later, he was seen in a gurudwara. pic.twitter.com/T4cx6Mtfbu
— Shantanu (@shaandelhite) May 23, 2023
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