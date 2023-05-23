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Home National Rahul Gandhis Night Out In A Truck To Discuss Drivers Issues

Rahul Gandhi | లారీలో రాహుల్‌.. వారి సమస్యలను తెలుసుకునేందుకేనట..!

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్‌ (Congress) అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) తాజాగా ఓ భారీ ట్రక్కు (truck)లో ప్రయాణించారు.

Rahul Gandhi | లారీలో రాహుల్‌.. వారి సమస్యలను తెలుసుకునేందుకేనట..!

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్‌ (Congress) అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) తాజాగా ఓ భారీ ట్రక్కు (truck)లో ప్రయాణించారు. ఢిల్లీ నుంచి చండీగఢ్‌ బయలుదేరిన ఆయన‌.. సోమవారం రాత్రి హరియాణా (Haryana) లోని అంబాలా (Ambala) నుంచి చండీగఢ్‌ (Chandigarh) వరకు ట్రక్కులో ప్రయాణం చేశారు.

రాత్రిపూట ప్రయాణ సమయంలో భారీ వాహనాల డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను (drivers issues) తెలుసుకునేందుకు రాహుల్‌ ఇలా ట్రక్కులో ప్రయాణం చేసినట్లు కాంగ్రెస్‌ నేతలు తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను కాంగ్రెస్‌ నేతలు, కార్యకర్తలు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అవి వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కాగా, అధికారిక కార్యక్రమాలు లేనందున, రాహుల్‌ గాంధీ తన సోదరి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఉన్న సిమ్లాకు వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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