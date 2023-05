Truck Crashes Into Security Barriers Near White House Driver Detained

White House | శ్వేతసౌధం వద్ద ట్రక్కు బీభత్సం

White House | వాషింగ్టన్‌ డీసీ (Washington DC)లోని శ్వేత సౌధం (White House) సమీపంలో ఓ ట్రక్కు (Truck ) బీభత్సం సృష్టించింది.

May 23, 2023 / 10:23 AM IST

White House | వాషింగ్టన్‌ డీసీ (Washington DC)లోని శ్వేత సౌధం (White House) సమీపంలో ఓ ట్రక్కు (Truck ) బీభత్సం సృష్టించింది. వైట్‌హౌస్‌కు సమీపంలోని లాఫేట్ స్క్వేర్‌ (Lafayette Square) వద్ద సోమవారం రాత్రి అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన ట్రక్కు సెక్యూరిటీ బారికేడ్లను ఢీ కొట్టింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ట్రక్కు డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్టు యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ చీఫ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ (chief of communications for the US Secret Service) ఆంథోనీ గుగ్లీల్మీ (Anthony Guglielmi) తెలిపారు. ‘సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌, వైట్‌ హౌస్‌ సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించాం’ అని ఆంథోనీ వెల్లడించారు. బారికేడ్లను ట్రక్కు ఢీకొట్టిన తర్వాత ముందుజాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని రోడ్లు, నడక దారులను మూసివేసినట్టు తెలిపారు.

Also Read..

Ranchi | ఒకే కాన్పులో ఐదుగురికి జన్మనిచ్చిన మహిళ.. అంతా ఆడపిల్లలే

Gold Rush | బంగారం ధర రికార్డు స్థాయికి చేరినా పెరిగిన కొనుగోళ్లు.. ఎందుకో తెలుసా?

Heriot Watt University | 2.5 లక్షల ఏండ్ల కిందటే నిప్పు.. కట్టెల్ని కాల్చే రహస్యం ఛేదించిన శాస్త్రవేత్తలు