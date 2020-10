అహ్మ‌దాబాద్‌: గుజరాత్‌లోని సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్‌ వద్ద డైనమిక్ లైటింగ్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. రెండు రోజుల గుజరాత్‌ పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం ఆ రాష్ట్ర పరిధిలోని పలు అభివృద్ధి కార్య‌క్ర‌మాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. న‌ర్మ‌దా జిల్లాలోని కెవాడియాలో ఆరోగ్య వ‌న్ పార్కును, ఏక్తా మాల్‌ను, చిల్డ్ర‌న్ న్యూట్రిష‌న్ పార్కును రిబ్బ‌న్ క‌ట్ చేసి ప్రారంభించారు. స‌ర్దార్ ప‌టేల్ జూలాజిక‌ల్ పార్కును ప్రారంభించారు. టూరిస్టు వాహ‌నంలో ప్ర‌యాణిస్తూ జూలో జంతువులను వీక్షించారు. ఆ త‌ర్వాత‌ జూపార్కులోని ప‌క్షి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న కేంద్రాన్ని ప్ర‌ధాని సంద‌ర్శించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న కొద్ది సేపు రెండు రామ చిలుక‌ల‌తో కాల‌క్షేపం చేశారు.



అనంతరం నర్మదా నదిలోపర్యాటక బోటింగ్‌ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఐక్యతా విగ్రహం వెబ్‌సైట్, కెవాడియా మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించారు. ఇక రాత్రి వేళ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్‌ వద్ద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన డైనమిక్ లైటింగ్‌ను ప్రారంభించారు.

#WATCH : Prime Minister Narendra Modi inaugurates dynamic dam lighting for Sardar Sarovar Dam in Kevadia, Gujarat. pic.twitter.com/4JnwJaTmF6

#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of Unity Glow Garden in Kevadia. pic.twitter.com/655D1BTcTm

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi visits Statue of Unity in Kevadia, Gujarat.



State Chief Minister Vijay Rupani and Governor Acharya Devvrat also present. pic.twitter.com/xPXDAvuLVM