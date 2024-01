Pran Pratishtha | శ్రీరాముడికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన ప్రధాని మోదీ

January 22, 2024 / 12:45 PM IST

Pran Pratishtha | అయోధ్యలో అపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నూతనంగా నిర్మించిన ఆలయంలో బాలరాముడు కొలువుదీరాడు. 12.29 నిమిషాల 8 సెకన్ల నుంచి 12 గంటల 30 నిమిషాల 32 సెకన్ల వరకు ఉండే ఈ దివ్య ముహూర్తంలోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ క్రతువును పూర్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీరాముడికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. పట్టువస్త్రాలతోపాటు వెండి ఛత్రం, పాదుకలు అందించారు.

Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya. #RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/ZCzIpfBlE5

Prime Minister Narendra Modi arrived at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya to lead the rituals for the Pranpratishtha ceremony.

(Pics: Uttar Pradesh CMO) pic.twitter.com/F7QX43vUPJ

— ANI (@ANI) January 22, 2024