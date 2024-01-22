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Pran Pratishtha | శ్రీరాముడికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన ప్రధాని మోదీ

Pran Pratishtha | అయోధ్యలో అపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నూతనంగా నిర్మించిన ఆలయంలో బాలరాముడు కొలువుదీరాడు.

Pran Pratishtha | శ్రీరాముడికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన ప్రధాని మోదీ

Pran Pratishtha | అయోధ్యలో అపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నూతనంగా నిర్మించిన ఆలయంలో బాలరాముడు కొలువుదీరాడు. 12.29 నిమిషాల 8 సెకన్ల నుంచి 12 గంటల 30 నిమిషాల 32 సెకన్ల వరకు ఉండే ఈ దివ్య ముహూర్తంలోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ క్రతువును పూర్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీరాముడికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. పట్టువస్త్రాలతోపాటు వెండి ఛత్రం, పాదుకలు అందించారు.

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