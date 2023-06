President Murmu Rajnath Singh Others Celebrate International Yoga Day

Yoga Day | దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు.. పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి

Yoga Day | నేడు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం (International Yoga Day). ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిదవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ ( Rashtrapati Bhavan)లో నిర్వహించిన యోగా వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu)పాల్గొన్నారు.

June 21, 2023 / 10:22 AM IST

యోగా అనేది మన నాగరికత సాధించిన గొప్ప విజయాల్లో ఒకటని చెప్పారు. ఈ ప్రపంచానికి భారత్ అందించిన గొప్ప బహుమతుల్లో యోగా ఒకటని కొనియాడారు. ఇది మన జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందన్నారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ యోగాను తమ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

మరోవైపు ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు యోగా వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ ఆధ్వర్యంలో సూరత్ లో నిర్వహించిన యోగా వేడుకల్లో లక్ష మంది పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా భారత ఆర్మీ, వివిధ బెటాలియన్ల సైనికులు వేసిన యోగాసనాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई! योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है, और पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है। योग, शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग, जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने… pic.twitter.com/Iy4xCQ4igq — President of India (@rashtrapatibhvn) June 21, 2023

Hon'ble Vice President, Shri Jagdeep Dhankhar addressed the 9th International Day of Yoga celebrations in Jabalpur, Madhya Pradesh today. #YogaDay2023 #YogaforVasudhaivaKutumbakam pic.twitter.com/lHqEcTSbmu — Vice President of India (@VPIndia) June 21, 2023

#WATCH | Gujarat: Over 1 lakh people performed Yoga with CM Bhupendra Patel in Surat on #9thInternationalYogaDay pic.twitter.com/1EuHDqSVsZ — ANI (@ANI) June 21, 2023

Army personnel deployed in Arunachal Pradesh, perform Yoga on #9thInternationalYogaDay (Pics credit – Indian Army) pic.twitter.com/p91CQ1ceiA — ANI (@ANI) June 21, 2023

#WATCH | Indian Army personnel perform Yoga in Sikkim to mark the #9thInternationalYogaDay. (Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/kS7WWFx8Hl — ANI (@ANI) June 21, 2023

#WATCH | Indian Army personnel perform Yoga at Pangong Tso, Ladakh, to mark the #9thInternationalYogaDay. (Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/HQRxo8mHdA — ANI (@ANI) June 21, 2023

