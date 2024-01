January 31, 2024 / 12:45 PM IST

President Murmu | 17వ లోక్‌సభ చివరి సమావేశాలు (Parliament) నేటి నుంచి ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ వరకూ కొనసాగే ఈ సమావేశాలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) ప్రసంగంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక ఈ సమావేశాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము .. ఉదయం రాష్ట్రపతి భవన్‌ నుంచి పార్లమెంట్‌కు (Parliament building) సంప్రదాయ గుర్రపు బగ్గీ (traditional buggy)లో వెళ్లారు. అనంతరం ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

#WATCH | President Droupadi Murmu departs from Rashtrapati Bhavan for the Parliament building.

The Budget Session will begin with her address to the joint sitting of both Houses. This will be her first address in the new Parliament building. pic.twitter.com/I5KmoSRcKV

— ANI (@ANI) January 31, 2024