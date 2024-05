President Droupadi Murmu Casts Her Vote For Lok Sabha Elections 2024 At A Polling Booth In Delhi

Droupadi Murmu | ఢిల్లీలో ఓటు వేసిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

Droupadi Murmu | రాష్ట్రపతి (President) ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) ఓటేశారు. ఢిల్లీలోని ఓ పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లిన రాష్ట్రపతి అక్కడ తన అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.

May 25, 2024 / 09:58 AM IST

Droupadi Murmu | లోక్‌సభ ఎన్నికల (Lok Sabha Elections 2024) ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ ఆరో విడత పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్‌ సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ కొనసాగనుంది. దీంతో ఉదయం నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు పోటెత్తుతున్నారు. సామాన్య ప్రజలతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు సైతం ఓటేశారు. రాష్ట్రపతి (President) ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) ఓటేశారు. ఢిల్లీలోని ఓ పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లిన రాష్ట్రపతి అక్కడ తన అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్‌ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.

#WATCH | President Droupadi Murmu shows her inked finger after casting her vote for #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Delhi pic.twitter.com/LTP1l1RCZD — ANI (@ANI) May 25, 2024

#WATCH | President Droupadi Murmu casts her vote for #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Delhi pic.twitter.com/O8wB4aLBLG — ANI (@ANI) May 25, 2024

#WATCH | President Droupadi Murmu casts her vote for #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Delhi pic.twitter.com/rIhOGZ5AOz — ANI (@ANI) May 25, 2024

