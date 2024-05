May 25, 2024 / 09:10 AM IST

కోల్‌క‌తా: బీజేపీ పార్టీ రిగ్గింగ్‌కు పాల్ప‌డుతున్న‌ట్లు తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. ఈవీఎంల‌ను ట్యాంప‌రింగ్(EVM Tampering) చేస్తూ బీజేపీ ఓట్ల‌ను సొంతం చేసుకుంటున్న‌ట్లు టీఎంసీ పేర్కొన్న‌ది. ఆ ఆరోప‌ణ‌ల‌కు చెందిన ఈవీఎం ఫోటోల‌ను కూడా టీఎంసీ షేర్ చేసింది. త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఆ పార్టీ ఫోటోల‌ను పోస్టు చేసింది. బంకుర‌లోని ర‌ఘునాథ‌పుర్‌లో జ‌రిగిన రిగ్గింగ్‌కు చెందిన ఫోటోల‌ను పోస్టు చేశారు. మొత్తం 5 ఈవీఎంల‌కు బీజేపీ ట్యాగ్‌లు ఉన్న‌ట్లు తృణ‌మూల్ ఆరోపించింది. ఈ అంశంలో ఎన్నిక‌ల సంఘం త‌క్ష‌ణ‌మే చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని టీఎంసీ డిమాండ్ చేసింది.

Smt. @MamataOfficial has repeatedly flagged how @BJP4India was trying to rig votes by tampering with EVMs.

And today, in Bankura’s Raghunathpur, 5 EVMs were found with BJP tags on them.@ECISVEEP should immediately look into it and take corrective action! pic.twitter.com/aJwIotHAbX

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 25, 2024