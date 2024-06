June 7, 2024 / 03:21 PM IST

Narendra Modi | బీజేపీ అగ్రనేత, మాజీ ఉప ప్రధాని, భారతరత్న ఎల్‌కే అద్వానీ (LK Advani)ని నరేంద్ర మోదీ (Narendra Modi) కలిశారు. ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ నేతగా ఎన్నికైన సందర్భంగా అద్వానీని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. సమావేశం అనంతరం నేరుగా అద్వానీ ఇంటికి వెళ్లిన మోదీ.. ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.

వరుసగా మూడోసారి ప్రధాని పదవి చేపట్టబోతున్నందుకు మోదీకి అద్వానీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురూ కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు. మరోవైపు దేశానికి అద్వానీ అందించిన సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే భారతరత్న (Bharat Ratna)తో సత్కరించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అద్వానీ విశ్రాంత జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అద్వానీతో మీటింగ్‌ అనంతరం మోదీ.. మురళీ మనోహర్‌ జోషీ (Murli Manohar Joshi) ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ని కూడా కలిశారు.

#WATCH | PM Narendra Modi meets Bharat Ratna and veteran BJP leader LK Advani at the latter’s residence in Delhi. pic.twitter.com/fZtIlOj5yw

— ANI (@ANI) June 7, 2024