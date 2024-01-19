Pm Modi | ప్రాణప్రతిష్టకు ముందు భక్తి పారవశ్యంలో మోదీ.. 62 రామభక్తి గీతాలను షేర్‌ చేసిన ప్రధాని

PM Modi | అయోధ్యలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రామాలయం ప్రారంభోత్సవానికి ముందు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి తేలుతున్నారు. నిత్యం రాముడి ( Lord Ram) కీర్తనలు వింటూ.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాముడికి అంకితం చేసిన సుమారు 62 భక్తి గీతాలతో కూడిన ప్లేలిస్ట్ను ప్రధాని తన అధికారి ఎక్స్ ఖాతాలో శుక్రవారం షేర్ చేశారు. ప్లేలిస్ట్తో పాటు.. రామాయణ సందేశం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందంటూ భజన కీర్తనలకు ( Ram bhajan) సంబధించిన వీడియో లింక్స్ను కూడా నెట్టింట పోస్టు చేశారు.
Over the last few days, many people have been sharing their favourite #ShriRamBhajan. Sharing a playlist covering some of them. Experience the universal appeal of Prabhu Shri Ram, as each Bhajan transcends language, uniting us all in reverence. https://t.co/QmwtYjwYqv
— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2024
ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య (Ayodhya)లో ఈనెల 22వ తేదీన ప్రధాని మోదీ (PM Modi) రామాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న విషయం తెలిసిందే. రామ మందిరం (Ayodhya Ram Mandir)లో బాలరాముడి ప్రాణప్రతిష్ట (Pran Pratistha) కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే రాముడి విగ్రహ ప్రాణప్రతిష్ట వేడుకకు ముందు మోదీ 11 రోజులపాటూ అనుష్ఠాన (anusthan) దీక్ష కూడా చేపట్టారు. ఈ దీక్షలో భాగంగా కఠిన నియమాలను పాటిస్తున్నారు. నేలపైనే నిద్రిస్తూ.. కొబ్బరి నీళ్లను ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారు.
The Ramayan’s message has inspired people all across the world. Here are some Bhajans from Suriname and, Trinidad and Tobago:https://t.co/1yUFhKcFJKhttps://t.co/cRh8JwPnaDhttps://t.co/N13M3AETeJhttps://t.co/2ve6cvL5Zshttps://t.co/HaGGpgmNUc
Centuries may pass, oceans…
— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2024
अयोध्या में होने वाली प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश प्रभु श्रीराम की भक्ति के रंग में सराबोर है। इसी भाव को सुरेश वाडेकर जी और आर्या आंबेकर जी ने अपने सुमधुर सुरों में पिरोया है। #ShriRamBhajan
https://t.co/6IqvdxcyHz
— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2024
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