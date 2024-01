Pm Modi | ప్రాణప్రతిష్టకు ముందు భక్తి పారవశ్యంలో మోదీ.. 62 రామభక్తి గీతాలను షేర్‌ చేసిన ప్రధాని

January 19, 2024 / 11:42 AM IST

PM Modi | అయోధ్యలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రామాలయం ప్రారంభోత్సవానికి ముందు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి తేలుతున్నారు. నిత్యం రాముడి ( Lord Ram) కీర్తనలు వింటూ.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాముడికి అంకితం చేసిన సుమారు 62 భక్తి గీతాలతో కూడిన ప్లేలిస్ట్‌ను ప్రధాని తన అధికారి ఎక్స్‌ ఖాతాలో శుక్రవారం షేర్‌ చేశారు. ప్లేలిస్ట్‌తో పాటు.. రామాయణ సందేశం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందంటూ భజన కీర్తనలకు ( Ram bhajan) సంబధించిన వీడియో లింక్స్‌ను కూడా నెట్టింట పోస్టు చేశారు.

Over the last few days, many people have been sharing their favourite #ShriRamBhajan. Sharing a playlist covering some of them. Experience the universal appeal of Prabhu Shri Ram, as each Bhajan transcends language, uniting us all in reverence. https://t.co/QmwtYjwYqv

