August 10, 2024 / 12:58 PM IST

PM Modi | ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) కన్నూరు విమానాశ్రయం నుంచి వయనాడ్‌ (Wayanad) చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకృతి ప్రకోపానికి తుడిచిపెట్టుకుపోయిన ప్రాంతాల్లో మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. కొండచరియలు వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో ఏరియల్‌ సర్వే (aerial survey) చేపట్టారు. హెలికాప్టర్‌ ద్వారా ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ సాగుతున్న సహాయక చర్యలు, బాధితుల గురించి అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రధాని వెంట కేరళ గవర్నర్‌ ఆరిఫ్‌ మొహమ్మద్‌ ఖాన్‌, ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌, కేంద్ర మంత్రి సురేశ్‌ గోపి, స్థానిక అధికారులు ఉన్నారు.

#WATCH | Kerala: Prime Minister Narendra Modi conducts an aerial survey of the landslide-affected area in Wayanad

CM Pinarayi Vijayan is accompanying him

(Source: DD News) pic.twitter.com/RFfYpmK7MJ

— ANI (@ANI) August 10, 2024