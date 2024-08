Manish Sisodia | కేజ్రీవాల్‌ కూడా త్వరలోనే జైలు నుంచి విడుదలవుతారు : మనీశ్‌ సిసోడియా

August 10, 2024 / 11:10 AM IST

Manish Sisodia | మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టై దాదాపు 17 నెలలు జైలు జీవితం అనుభవించిన ఢిల్లీ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆప్‌ సీనియర్‌ నేత మనీశ్‌ సిసోడియా (Manish Sisodia) ఎట్టకేలకు బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా శనివారం ఉదయం ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కన్నాట్‌ ప్లేస్‌ (Connaught Place)లోని హనుమాన్‌ మందిర్‌ (Hanuman Mandir)ను సందర్శించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

He was released on bail from Tihar Jail yesterday after 17 months in the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/IdSWU4i3fr

ఈ సందర్భంగా సిసోడియా మాట్లాడుతూ.. బజరంగ్‌ బలి ప్రభువు ఆశీస్సులు తనపై ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే తాను జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు చెప్పారు. అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌కు కూడా హనుమాన్‌ ఆశీస్సులు ఉన్నాయని, తనలానే సీఎం కూడా త్వరలోనే జైలు నుంచి విడుదలవుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

#WATCH | Delhi: AAP leader and former Deputy CM Manish Sisodia says, “Lord Bajrang Bali has blessed me. Arvind Kejriwal also has blessings of Lord Bajrang Bali and you will see that Kejriwal ji will also be blessed in the same way.” https://t.co/wZl0A1lw9D pic.twitter.com/WZaPtbaqw7

— ANI (@ANI) August 10, 2024