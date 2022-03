March 28, 2022 / 08:43 AM IST

న్యూఢిల్లీ : ఇంధన ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. సోమ‌వారం లీటరు పెట్రోల్‌పై 30 పైసలు, డీజిల్‌పై 35 పైసలు పెరిగింది. పెట్రోల్‌ ధరలు పెరగడం గడిచిన ఏడు రోజుల్లో ఇది ఆరో సారి. వారం రోజుల్లోనే లీట‌ర్‌కు రూ. 4 వ‌ర‌కు చ‌మురు సంస్థ‌లు పెంచాయి.

హైద‌రాబాద్‌లో లీట‌ర్ పెట్రోల్ ధ‌ర రూ. 112.71, డీజిల్ లీట‌ర్ రూ. 99.07గా ఉంది. ముంబైలో పెట్రోల్ రూ. 114.19, డీజిల్ లీట‌ర్ రూ. 98.50, కోల్‌క‌తాలో పెట్రోల్ రూ. 108.85, డీజిల్ రూ. 93.92, చెన్నైలో పెట్రోల్ రూ. 105.18, డీజిల్ రూ. 95.33గా ఉంది.

In Chennai, the price of petrol is Rs 105.18 (increased by 28 paise) & diesel is Rs 95.33 (increased by 33 paise) and in Kolkata, the price of petrol is Rs 108.85 (increased by 32 paise) and diesel is Rs 93.92 (increased by 35 paise).

