People Vacate Their Homes Located Near The Power Distribution Company After A Massive Fire Broke Out In It In Raipurs Kota Area

Raipur | ఫైర్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ కంపెనీలో అదుపులోకిరాని మంటలు.. పరిసర ప్రాంతాలను ఖాళీ చేస్తున్న ప్రజలు

Raipur | ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. మంటలు భారీగా ఎగసిపడటం వల్ల పరిసర ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగలు కమ్ముకున్నాయి. కంపెనీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

April 5, 2024 / 04:38 PM IST

Raipur | ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. రాయ్‌పూర్‌ (Raipur)లోని కోటా ప్రాంతంలో గల విద్యుత్‌ సరఫరాకు సంబంధించిన కంపెనీ (power distribution company)లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ప్రమాదవశాత్తూ మంటలు చెలరేగాయి. పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక దళాలు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు.

మంటలు భారీగా ఎగసిపడటం వల్ల పరిసర ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగలు కమ్ముకున్నాయి. మంటలు అదుపు చేసేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా అదుపులోకి రాకపోవడంతో అక్కడ టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది. కంపెనీలోని పవర్‌ స్టేషన్‌ పూర్తిగా మంటల్లో కాలిపోతోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు మంటలు పరిసర ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా చర్యలు చేపట్టారు. కంపెనీలో మండే స్వభావం కలిగిన రసాయనాల డ్రమ్ములను బయటకు తరలించారు. కంపెనీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

#WATCH | People vacate their homes located near the power distribution company after a massive fire broke out in it in Raipur’s Kota area; police and firefighters present on the spot.#Chhattisgarh pic.twitter.com/yxLXzUOURU — ANI (@ANI) April 5, 2024

#WATCH | Massive fire breaks out in a power distribution company in Raipur’s Kota area; police and firefighters present on the spot #Chhattisgarh pic.twitter.com/RfTfou6EGf — ANI (@ANI) April 5, 2024

#WATCH | Massive fire breaks out in a power distribution company in Raipur’s Kota area; police and firefighters present on the spot #Chhattisgarh pic.twitter.com/Sr86gmFmEL — ANI (@ANI) April 5, 2024

