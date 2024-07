NDA | ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ సమావేశం.. ఎంపీలకు మోదీ దిశానిర్దేశం

July 2, 2024 / 10:54 AM IST

NDA | ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ సమావేశం (NDA Parliamentary party meeting) ఢిల్లీలో ప్రారంభమైంది. మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం ఎన్డీయే పక్షాల ఎంపీలతో మోదీ ఇవాళ తొలిసారి సమావేశమయ్యారు. మంగళవారం ఉదయం పార్లమెంట్‌ లైబ్రరీ భవనంలో మిత్రపక్ష ఎంపీలతో మోదీ కీలక భేటీ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశం నేపథ్యంలో హాల్‌లోకి వచ్చిన మోదీకి ఎంపీలంతా ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

అనంతరం మూడోసారి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత తొలి పార్లమెంటరీ సమావేశం కావడంతో ఎంపీలను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం జరుగుతున్న లోక్‌సభ సమావేశాల్లో రాహుల్‌ గాంధీ, విపక్షాల దాడి నేపథ్యంలో సభలో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై ఎన్డీయే కూటమి ఎంపీలకు మోదీ దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్లమెంట్‌ సమావేశాలకు ఎంపీలంతా కచ్చితంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. దేశసేవ ప్రథమ కర్తవ్యమని ఎంపీలందరికీ మోదీ సూచించారు.

