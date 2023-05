Mary Kom | నా రాష్ట్రం మణిపూర్‌ మండిపోతోంది.. సాయం చేయండి : మేరీ కోమ్‌

May 4, 2023 / 01:28 PM IST

Mary Kom | ఈశాన్య రాష్ట్రం మణిపూర్‌ (Manipur) హింసాత్మకంగా (Violence) మారింది. రెండు వర్గాల మధ్య మొదలైన గొడవతో రాష్ట్రం మొత్తం అట్టుడికిపోతోంది. గిరిజ‌న గ్రూపులు చేస్తున్న ఆందోళ‌న వ‌ల్ల 8 జిల్లాలో భ‌యాన‌క ప‌రిస్థితులు నెల‌కొన్నాయి. ఎస్టీ హోదా గురించి ఇటీవ‌ల కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడాన్ని నిర‌సిస్తూ గిరిజ‌నలు నిర‌స‌న‌లు చేప‌ట్టారు. నిన్న రాత్రి ఇంపాల్ (Imphal) ‌, చురాచంద్‌పూర్‌, కంగ్‌పోక్కి ప్రాంతాల్లో హింస(Violence) చెల‌రేగింది. ఈ హింసాత్మక ఘటనలపై బాక్సర్‌ (Boxer), రాజ్యసభ మాజీ సభ్యురాలు మేరీ కోమ్‌ (Mary Kom) స్పందించారు. ‘నా రాష్ట్రం మణిపూర్‌ మండిపోతోంది. దయచేసి సాయం చేయండి’ అంటూ ట్విట్టర్‌ ద్వారా కేంద్రాన్ని కోరారు (Centre For Help). ఈ మేరకు మణిపూర్‌లో హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించిన ఫొటోలను పోస్టు చేశారు.

అనంతరం ఏఎన్‌ఐతో మేరీ కోమ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘మణిపూర్‌లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. నిన్న రాత్రి నుంచి పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించాలి. పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ హింసలో కొందరు తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న భయానక పరిస్థితులు వీలైనంత త్వరగా సాధారణ స్థితికి రావాలని కోరుకుంటున్నా’ అని అన్నారు.

#WATCH | Delhi: I am not feeling good about the situation In Manipur. Since last night the situation has deteriorated. I appeal State & Central Government to take steps for the situation & maintain peace & security in the state. It is unfortunate that some people lost their… pic.twitter.com/y1ht24WiSc

— ANI (@ANI) May 4, 2023