November 21, 2023 / 12:00 PM IST

Hijack | తుర్కియే నుంచి భారత్‌కు బయలుదేరిన ( India bound ship) ఒక సరకు రవాణా నౌకను యెమెన్‌కు చెందిన హౌతి తిరుగుబాటుదారులు (Iran-backed Houthi rebels) ఎర్ర సముద్రం (Red Sea)లో హైజాక్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నౌక హైజాక్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో హౌతి తిరుగుబాటుదారులు షిప్‌ను ఎలా హైజాక్‌ చేశారో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముందుగా హెలికాప్టర్‌తో ‘గెలాక్సీ లీడర్’ (Galaxy Leader) నౌకను వెంబడించిన హౌతి రెబల్స్‌.. నౌక డెక్‌పై ల్యాండయ్యారు. తుపాకులు చేతపట్టి నౌకలోకి దిగి గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం లోపలికి ప్రవేశించి షిప్‌ను పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. తర్వాత దానిని యెమెన్ తీర ప్రాంతానికి తరలించారు.

Footage of Houthi forces hijacking the ship Galaxy Leader in the Red Sea yesterday. pic.twitter.com/PSFLpV4FLA

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 20, 2023