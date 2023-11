Chiranjeevi | ఆయన వ్యాఖ్యలు అసహ్యంగా ఉన్నాయి.. త్రిషకు మద్దతుగా నిలిచిన మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి

November 21, 2023 / 10:32 AM IST

Chiranjeevi | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష (Trisha)పై త‌మిళ న‌టుడు మన్సూర్ ఆలీ ఖాన్ (Mansoor Ali Khan) చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. ఆయన వ్యాఖ్యలపై సినీలోకం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ విషయంలో తమిళ, టాలీవుడ్‌ చిత్ర ప్రముఖులు త్రిషకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఇప్పటికే దర్శకుడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, నటి మాళవికా మోహనన్‌, గాయని చిన్మయి, టాలీవుడ్‌ హీరో నితిన్‌ సహా పలువురు స్టార్స్‌ త్రిషకు మద్దతు పలికారు. ఈ కాంట్రవర్సీపై తాజాగా టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) స్పందించారు. మన్సూర్‌ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ మేరకు చిరు ఓ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘త్రిష గురించి నటుడు మన్సూర్ అలీఖాన్ చేసిన కొన్ని అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు నా దృష్టికి వచ్చాయి. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు కేవలం ఒక ఆర్టిస్ట్‌కు మాత్రమే కాదు ఏ స్త్రీని అనడానికి అయినా అసహ్యంగా ఉన్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించాలి. వక్రబుద్ధితో ఇలాంటివి మాట్లాడుతున్నారు. త్రిషకు మాత్రమే కాదు ఇలాంటి అనుభవం ఏ అమ్మాయికి వచ్చినా నేను అండగా, సపోర్ట్‌గా నిలబడతాను’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ చిరు ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

My attention was drawn to some reprehensible comments made by actor Mansoor Ali Khan about Trisha.

The comments are distasteful and disgusting not just for an Artiste but for any woman or girl. These comments must be condemned in the strongest words. They reek of perversion.…

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 21, 2023