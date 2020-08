కొన్ని ప‌నులు క‌ష్టంగా ఉంటాయి. ఆ ప‌నుల‌కు కాస్త బుర్ర ఉప‌యోగించి సులువుగా మార్చుకోవ‌చ్చు. ఈ రైతులు కూడా అదే చేశారు. వీరి ఐడియాకు ప్ర‌ముఖ వ్యాపార‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హీంద్రా కూడా ఫిదా అయ్యారు. అంతేకాదు ఈ వీడియోను ట్విట‌ర్‌లో అభిమానుల‌తో పంచుకున్నారు. ఇంత‌కీ ఈ రైతులు ఏం చేశారో తెలుసా? మొక్క‌జొన్న‌ల‌ను ట‌క‌ట‌కా వ‌లిచేస్తున్నారు. చేతుల‌తో అనుకుంటే పొర‌పాటే. బైక్ టైరుతో మొక్క‌జొన్న విత్త‌నాల‌ను వ‌లిచేస్తున్నారు.

అదెలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా? ఈ వీడియో చూస్తే మీకే అర్థ‌మ‌వుతుంది. బైక్‌ను ర‌న్ చేసిన‌ప్పుడు టైర్లు తిరుగుతాయి క‌దా. అప్పుడు మొక్క‌జొన్న కంకెల‌ను టైర్ ద‌గ్గ‌ర పెట్ట‌గానే ఆ ఫోర్స్‌కు విత్త‌నాలు ఊడి కింద‌ప‌డుతున్నాయి. చేతుల‌తో విత్త‌నాలు వ‌ల‌వాలంటే చాలా క‌ష్టం. అందుకే రైతులు ఈ ప‌ద్ద‌తిని ఉప‌యోగించారు. ఈ ప‌ద్ద‌తి బాగానే ఉంది కాని టైరులో ఉండే కార్బన్ క‌ణాలు సైతం మొక్క‌జొన్న‌లో క‌లుస్తాయ‌ని నెటిజ‌న్లు అంటున్నారు. వీటికి త‌గిన యంత్రాలు అందుబాటులో లేన‌ప్పుడు రైతులు మాత్రం ఏం చేస్తారు.

I constantly receive clips showing how creatively our farming communities turn bikes & tractor into multi-tasking machines. Here’s one application I never would have dreamed of. Maybe @continentaltire should have a special brand named ‘Corntinental?’ pic.twitter.com/rMj6rowA3L