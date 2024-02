February 22, 2024 / 10:54 AM IST

Massive Landslide | జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని రాంబన్‌ (Ramban) జిల్లాలో బుధవారం భారీగా కొండచరియలు (Massive Landslide) విరిగిపడ్డాయి. దీంతో జమ్మూ – శ్రీనగర్‌ జాతీయ రహదారిని (Jammu-Srinagar Highway) మూసివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కశ్మీర్‌ను దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపే ఏకైక రహదారి లింక్‌ అయిన 270 కిలోమీటర్ల జమ్మూ-శ్రీనగర్‌ హైవేపై చాలా చోట్ల పెద్ద ఎత్తున కొండచరియలు విరిగిపడినట్లు తెలిపారు. పెద్దపెద్ద బండరాళ్లు రోడ్డుపై అడ్డంగా పడినట్లు చెప్పారు. దీంతో వందలాది వాహనాలు ఆ రహదారిపై ఎక్కడివక్కడ నిలిచిపోయినట్లు వివరించారు. రోడ్డుపై బండరాళ్లు అధికంగా పడటంతో సహాయ చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతోందని వెల్లడించారు.

మరోవైపు బనిహాల్‌-రాంబన్‌ సెక్టార్‌లో నిలిచిపోయిన వాహనాలను బుధవారం మధ్యాహ్నం అధికారులు క్లియర్‌ చేసినట్లు చెప్పారు. అయితే, కిష్త్వారీ (Kishtwari ) వద్ద కొండచరియలు ఉండటంతో మళ్లీ ట్రాఫిక్‌ సమస్య తలెత్తినట్లు వివరించారు. ట్రాఫిక్‌ క్లియర్‌ అయ్యేంత వరకు జాతీయ రహదారి-44 లో ఎవరూ ప్రయాణించొద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

కాగా, ప్రస్తుతం కశ్మీర్‌ వ్యాలీలో భారీగా హిమపాతం పడుతోంది. దీంతో అక్కడ అవలాంచ్‌లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉన్నందున అధికారులు ఇప్పటికే పలు హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. ఎత్తైన ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు, టూరిస్ట్‌లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జమ్మూ-కాశ్మీర్‌ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

A major #landslide took place in Thathri area of Doda district of Jammu when a portion of mountain came on the road.

Traffic has been suspended for the time being. pic.twitter.com/od7EXQqiu2

— DINESH SHARMA (@medineshsharma) February 22, 2024