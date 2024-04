fire breaks | కెమికల్‌ కంపెనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

April 2, 2024 / 11:43 AM IST

fire breaks | మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. నవీ ముంబై (Navi Mumbai)లోని ఎమ్‌ఐడీసీ (MIDC)లో గల నవభారత్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ కెమికల్‌ కంపెనీ (Navabharat Industrial Chemical Company)లో మంగళవారం ఉదయం ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ప్రస్తుతం అక్కడ అగ్నిమాపక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

#WATCH | Maharashtra | Massive fire breaks out at Navabharat Industrial Chemical Company in MIDC, Navi Mumbai. Fire tenders are present at the spot and fire fighting operations are underway. No injuries or casualties reported. Details awaited. pic.twitter.com/BNsvWuVpze

— ANI (@ANI) April 2, 2024