July 25, 2023 / 10:50 AM IST

జ‌బ‌ల్‌పుర్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని క‌ట్నిలో రెవెన్యూశాఖ అధికారి రూ.5వేల లంచం తీసుకుంటూ ప‌ట్టుబ‌డ్డాడు. అయితే లోకాయుక్త స్పెష‌ల్ పోలీసులు అత‌న్ని వ‌ల వేసి ప‌ట్టుకున్నారు. ప‌ట్వారి గ‌జేంద్ర సింగ్‌(Patwari Gajendra Singh).. త‌న ప్రైవేటు ఆఫీసులో ఓ వ్య‌క్తి నుంచి రూ.5వేలు తీసుకున్నాడు. దాంట్లో రూ.500 నోట్లు ఉన్నాయి. అయితే పోలీసుల్ని చూడ‌గానే ఆ ప‌ట్వారి త‌న వ‌ద్ద ఉన్న క‌రెన్సీ నోట్ల‌ను న‌మిలి మింగేశాడు. ప‌ట్వారి గ‌జేంద్ర లంచం తీసుకున్న‌ట్లు ఎస్పీ సంజ‌య్ సాహూ తెలిపారు. బార్కేడ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్య‌క్తి త‌మ‌కు ప‌ట్వారి గురించి ఫిర్యాదు చేశాడ‌ని పోలీసులు చెప్పారు. ప్ర‌స్తుతం గ‌జేంద్ర ఆస్పిట‌ల్‌లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అత‌ను క్షేమంగా ఉన్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో కేసు రిజిస్ట‌ర్ చేసి ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

The incident took place on Monday when patwari Gajendra Singh received ₹ 5,000 as a bribe in his private office as part of a trap laid by authorities, SPE Superintendent of Police Sanjay Sahu said. #parvasi #media #tv #radio #canada 🇨🇦 #bribe #5k #corruption #india pic.twitter.com/1fgEPPAUNl

He was taken by the anti-corruption sleuths to Katni District Hospital, but despite efforts by medical staff, just shreds of the nine Rs 500 notes could be retrieved from the Patwari Gajendra Singh. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 @Shahid_Faridi_ pic.twitter.com/TLsF6vdorY

